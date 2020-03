Fort VIIa w Poznaniu odżyje, zyskają nie tylko mieszkańcy Marcelina. Obok fortu staną domy mieszkalne

Fort VIIa położony między ulicami Marcelińską, Wałbrzyską a Strzegomską od lat dostępny jest dla poznaniaków tylko czasami w trakcie zorganizowanych wycieczek. Wybudowany w ostatnich latach XIX stulecia, rozbudowywany do II wojny światowej, a wykorzystywany przez wojsko jeszcze w PRL-u dziś jest niszczejącym zabytkiem. Rewitalizacja tchnie w niego nowe życie. Z czasem, na obrzeżach terenu, na którym znajduje się fort powstaną, schowane za ścianą drzew, domy mieszkalne.

- Zależy nam, żeby stworzyć po prostu miejsce dla ludzi, gdzie będą mogli przyjść, spędzić czas, spotkać się z innymi

- mówi Joanna Janowicz, współwłaścicielka firmy Constructa Plus, która jest właścicielem tego terenu i będzie realizowała projekt rewitalizacji. - Chodzi o to, by poszczególne funkcje wzajemnie się uzupełniały i wspierały - podkreśla.

Zabudowania fortu zostaną odrestaurowane, wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje, a także... rozbudowane. Powierzchnia użytkowa fortu to około 1800 m kw. Do niej zostanie dobudowana również podziemna, niemal dwukrotnie większa nowa część.

- Chodzi o to, aby te pomieszczenia były funkcjonalne - podkreśla Joanna Janowicz. - A także, co dla nas ogromnie ważne, w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.