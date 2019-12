Gapowicz rekordzista! Pasażer z Poznania za jazdę bez biletu musi oddać 126 tys. zł. Złapano go 296 razy

Rzecznik ZTM Katowice dodaje, że od początku roku do końca października z tytułu opłat za jazdę bez biletu spółka otrzymała ponad 4,5 mln zł. Wypowiada się nie bez powodu, bo akurat mieszkańcy województwa śląskiego są krajowymi rekordzistami pod względem wysokości długu za jazdę "na gapę". Mają do spłaty 134 mln złotych (z 436 mln zł w skali całego kraju).

Kary za jazdę "na gapę": rekordzista jest z Poznania

Indywidualnie gapowicze rekordziści, to trzej mężczyźni w wieku od 40 do 50 lat. Największe zadłużenie ma 49-letni mieszkaniec Poznania. Na jeździe bez biletu zatrzymano go blisko 300 razy, bo do zapłaty ma 296 zaległych zobowiązań. Łączna kwota? Ponad 126 tysięcy złotych długu.