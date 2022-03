Gigantyczna kolejka przed Urzędem Miasta w Poznaniu. Ukraińcy czekają, aby zdobyć numer PESEL [ZDJĘCIA]

Niestety tylko w jednym miejscu w Poznaniu można uzyskać numer PESEL - w urzędzie miasta przy ul. Libelta. Można go nadać, meldując się na pobyt stały bądź czasowy albo bez zameldowania. W obu przypadkach usługa jest bezpłatna. Natomiast osoby, które przybyły do miasta tylko na chwilę, nie muszą tutaj wyrabiać PESEL. Wskazane jest, aby poczekały i zrobiły to w miejscu docelowego pobytu.