"Jak pani nie wstyd?". Policjantka usuwa symbole poparcia dla Ukrainy z terenu internatu rosyjskiej szkoły

"Warszawa, internat szkoły rosyjskiej na Rakowieckiej i policjantka zdejmująca symbole solidarności z Ukrainą... SZOK i NIEDOWIERZANIE. Jak to nazwać...????? Powiedzieć WSTYD I HAŃBA, to nic nie powiedzieć..." - napisała na Twitterze Małgorzata Grzelińska, udostępniając wideo z Facebooka Hanny Zawiszy z 27 lutego, na którym widać policjantkę, która ściąga niebieskie i żółte wstążki powieszone przez warszawiaków na ogrodzeniu internatu szkoły rosyjskiej w ramach solidarności z narodem ukraińskim.

Policja reaguje

"Zachowanie funkcjonariuszki przy obiekcie administrowanym przez Ambasadę Rosji jest dla Komendanta Stołecznego Policji wielce niezrozumiałe i nieakceptowalne. Dlatego też polecił on wszcząć czynność wyjaśniające w tej sprawie" - przekazano.

"Od pierwszego dnia napaści na Ukrainę angażujemy tysiące policjantów w Warszawie i setki na terenie kraju w działania na rzecz bezpieczeństwa. Zabezpieczamy konwoje, zgromadzenia, obejmujemy opieką uchodźców. Tysiące policjantów wspiera materialnie potrzebujących uchodźców, przyjmuje w domach i przesyła datki do Ukrainy. Dzisiaj nasze działania wybiegają zdecydowanie poza obszar bezpieczeństwa. Dzisiaj cała Polska działa razem i we wszystkich obszarach" - zapewnia warszawska policja.

Rosyjskie nieruchomości

Co ciekawe, we wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wystąpiło do właściwych organów administracji publicznej, rekomendując wszczęcie postępowań egzekucyjnych w sprawie dwóch nieruchomości niewykorzystywanych na cele dyplomatyczno-konsularne i znajdujących się w bezprawnym posiadaniu Federacji Rosyjskiej, tj. nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego 100 i właśnie budynku, którego dotyczy wyżej wspomniane nagranie - przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie.

W stosunku do obu tych nieruchomości zapadły prawomocne orzeczenia sądów polskich nakazujące ich wydanie prawowitemu właścicielowi – Skarbowi Państwa.