Jak się czują tygrysy uratowane z nielegalnego transportu do Rosji? Pracownicy zoo w Poznaniu wciąż drżą o ich zdrowie

Od tygodnia cała Polska żyje historią dziewięciu tygrysów, które zostały uratowane przez pracowników poznańskiego ogrodu zoologicznego. W poniedziałek na koncie zoo był milion złotych, a lista darczyńców wynosiła 190 stron. We wtorek stron przybyło, aż do ponad 500!

Zwierzęta czekała pewna śmierć, jechały z Włoch do Rosji, utknęły jednak na granicy polsko-białoruskiej. Z dziesięciu żywych pozostało dziewięć. Dziś dochodzą do siebie w poznańskim zoo. Jak wydobrzeją, trafią do ośrodka APP Adwokatów Zwierząt w Hiszpanii .

Są smutne i bardzo wychudzone. Widać, że nie były karmione. Mają nieproporcjonalnie duże głowy do reszty ciała, widać ich kręgosłupy. Są zbyt spokojne, za grzeczne

– opowiada Izabela Odejewska, właścicielka zoo w Człuchowie.

– Duży tygrys jest złakniony kontaktu z człowiekiem, chce zasłużyć sobie na naszą miłość. Widać, że obydwa były trenowane, by zasłużyć na jedzenie, dlatego nie jedzą z ziemi. Uczymy je, by odzyskały swoją naturę. Cieszymy się, że już robią normalną kupę, mrużą oczy, przeciągają się, co jest oznaką relaksu. Wcześniej się śliniły i ziewały, co było oznaką nerwów – dodaje.