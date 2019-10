Kasy samoobsługowe w Lidlu. Są już w sklepie w Galerii MM w Poznaniu [ZDJĘCIA]

Niedawno informowaliśmy, że w sklepie sieci Biedronka przy ul. Polnej pojawiły się trzy kasy samoobsługowe. Jak się okazuje, takie rozwiązanie testuje również główny konkurent Biedronki w Polsce - sieć Lidl.

Z kas samoobsługowych na razie można skorzystać w dwóch sklepach w Polsce. Jeden z nich znajduje się w Poznaniu w Galerii MM (drugi w Warszawie). W sumie kas samoobsługowych jest tutaj aż sześć. Za zakupy nie można płacić gotówką - możliwe opcje zapłaty to karta płatnicza, aplikacja Blik lub bony towarowe Lidl.

W odróżnieniu od kas samoobsługowych w sklepach innych sieci w Lidlu tworzą one zamkniętą strefę. Przy wyjściu bramka otworzy się tylko wtedy, gdy klient zbliży do czytnika kod kreskowy z paragonu za zrobione przed chwilą zakupy. Z naszych obserwacji wynika, że właśnie to jak na razie budzi największą dezorientację u klientów.