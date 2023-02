Kiedy tramwaj dojedzie na os. Kopernika w Poznaniu? Przebieg trasy wciąż wzbudza kontrowersje

Na wysokości ulicy Zamkniętej trasa przetnie wschodnią jezdnię ulicy Arciszewskiego, aby dalej, ulicami Pogodną i Rembertowską, dotrzeć do ulicy Promienistej i wzdłuż jej południowo-wschodniej strony dotrzeć do nowej pętli tramwajowo-autobusowej, która zostanie wybudowana w miejscu obecnej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Jawornicką.

Trasa tramwajowa wciąż wzbudza kontrowersje

Do naszej redakcji dotarło pismo, skierowane przez mieszkańców osiedla Raszyn do władz miasta w związku z planowaną budową linii tramwajowej na os. Kopernika, przez ulice Arciszewskiego, Zamkniętą, Pogodną i Promienistą. Ich wątpliwości budzą przede wszystkim konsultacje społeczne nad projektem, które zostały przeprowadzone w 2016 roku. Jak twierdzą autorzy listu, w związku ze sprzedażą części działek miejskich przy ul. Pogodnej, doszło do modyfikacji przebiegu trasy, która to nie była ponownie konsultowana.