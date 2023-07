Kładka pieszo-rowerowa w Owińskach prawie gotowa. Połączy trzy gminy. Będzie dostępna w wakacje. Zobacz zdjęcia

Kładka połączy trzy gminy - Czerwonak, Owińska i Poznań - zbudowana jest bowiem na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach, a po drugiej stronie rzeki zejście prowadzi na pogranicze Poznania i Suchego Lasu.

- Kładka pieszo – rowerowa jest jedną z flagowych inwestycji gminy Czerwonak i Metropolii Poznań - informuje Urząd Gminy Czerwonak. - Konstrukcja kładki stanowi unikatowe rozwiązanie. Najwyższy taras widokowy będzie znajdował się na wysokości 25 metrów nad terenem, co pozwoli na podziwianie terenu Warty z wysokości koron drzew, co samo w sobie będzie stanowić atrakcję turystyczną.

- Po stronie gminy Czerwonak kładka stanie się "bramą" do Puszczy Zielonki i jej sąsiednich atrakcji: kąpieliska Akwen Tropicana, malowniczych zbiorników pożwirowych, unikatowego Parku Orientacji Przestrzennej i Biblioteki Zapachów oraz do zabudowań pocysterskich - wtóruje poznan.pl. - Z zejścia po stronie Owińsk do wieży na Dziewiczej Górze będzie około 6 kilometrów. Kładka będzie naturalnym przedłużeniem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej (np. Cysterski Szlak Rowerowy, Szlak Kościołów Drewnianych). Na zachodnim brzegu będzie można dojechać lub dojść od strony Radojewa ul. Piołunową lub przedłużeniem ul. Nadwarciańskiej jadąc z Naramowic. Z końcowego przystanku tramwajowego przy ul. Błażeja do wejścia na kładkę jest ok. 7 kilometrów, natomiast z pętli Radojewo to tylko 2 km.