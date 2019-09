Kobylnica: W miejscu lotniska powstanie osiedle na 8 tysięcy osób?

Osiedle na osiem tysięcy lokatorów powstanie na terenie dzisiejszego lotniska w Kobylnicy pod Poznaniem? Obecnie miejscowość liczy około 1,5 tys. mieszkańców i wielu z nich taka wizja przeraża. Boją się drogowego paraliżu.

Projekt Wyspy Wież przedstawiony został swarzędzkim radnym 10 września na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Osiedle mogłoby powstać w położonej w gminie Swarzędz Kobylnicy, na obecnych terenach lotniska. Od dłuższego czasu nie jest tajemnicą, że Aeroklub Poznański wyprowadza się z tego miejsca, a znalazł się inwestor gotowy wyłożyć na nie pieniądze. Latami trwa jednak dyskusja, co mogłoby się znaleźć w tym miejscu. Zobacz też: Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu z nową siedzibą. Kiedy będzie można je zwiedzać? Projekt Wyspy Wież na zlecenie gminy stworzyli architekci – prof. Sławomir Rosolski z Politechniki Poznańskiej i prof. Robert Barełkowski. Prace nad nim trwały dwa lata. Architekci porównali m. in. wady i zalety zabudowy niskiej jednorodzinnej oraz wielokondygnacyjnej i wielorodzinnej, czyli właśnie Wyspy Wież. Wszelkie argumenty miały przemawiać za tą drugą koncepcją. M. in. to, że niska zabudowa zajmie o wiele więcej przestrzeni, którą można przeznaczyć na tereny zielone.

Zobacz: Te miejsca znają wszyscy poznaniacy. Rozpoznasz je na zdjęciach? W ramach Wyspy Wież powstałyby łącznie 133 budynki na 10 ha gruntu (teren lotniska to ponad 100 ha). 98 z nich to budynki mieszkalne – 36 o 15 kondygnacjach i wysokości 53 metrów; 17 o wysokości 75 metrów; 41 stumetrowych wież, trzy 130-metrowe i jedna o wysokości 160 metrów i 47 kondygnacjach. Dodatkowo kilka niskich budynków mieszkaniowych, usługowe, oświatowe, zakłady produkcyjne, kościół i stacja kolejowa. Na Wyspie Wież mieszkałoby 8 tysięcy osób. Dziś Kobylnica liczy 1,5 tys. mieszkańców. Wielu z nich boi się projektu. Szczególnie tego, że teren jest otoczony liniami kolejowymi, a problemy z korkami są już dziś. Nie wyobrażają sobie powstania kolosa. Zobacz także: Studia w Poznaniu: Jesteś tu nowy? Te miejsca musisz odwiedzić [TOP 10]

- Mam ograniczone zaufanie do powstania Wyspy Wież. To zadanie wymaga ogromnych pieniędzy, powstania dróg i wielu innych inwestycji. Ludzie są negatywnie nastawieni, nikt nie chce się pozbywać terenów zielonych. Nie widzę powodów, by radni mieli się na to godzić. Inwestor wiedział co kupuje - mówi nam osoba zaznajomiona z koncepcją Wyspy Wież. Słyszymy też, że na razie to bardziej ciekawostka, niż realny projekt. Z przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety wynikało, że chcieliby pozostania lotniska, ewentualnie zabudowy jednorodzinnej. Upadła możliwość wytyczenia strefy gospodarczej.

– Kiedy funkcjonowało lotnisko, były protesty związane z hałasem. Było jasne, że Aeroklub Poznański się wyprowadzi, więc gmina szukała przez trzy kadencje możliwości na co przeznaczyć ten teren – wspomina Barbara Czachura, przewodnicząca swarzędzkiej rady miasta. I dodaje: – Aktywizacja przemysłowa nie odpowiadała mieszkańcom. Dziś najchętniej chcieliby pozostania lotniska, ale żeby nie latały samoloty.

Projekt opracowany przez naukowców miał nie obciążać gminy i środowiska, a jednocześnie odpowiadać inwestorowi. – Stwierdzili, że to najlepszy moment, by skupić nowinki z całego świata w jednym miejscu. Powstał niezwykle odważny projekt. Nie XXI a XXII wieku – podkreśla Czachura. Obiekcjom mieszkańców jednak się nie dziwi, bo radni przez pięć godzin słuchali i oceniali projekt. Mieszkańcy jeszcze nie mieli takiej możliwości, ale kolejne spotkania mają się odbyć. Samo powstanie Wyspy Wież ma nie być kwestią kilku, a możliwe, że 20-30 lat. Najpierw trzeba formalnie zmienić przeznaczenie gruntu i samo to może zająć kilka lat. Według planów teren ma być zabudowywany kwartałami i dobrze skomunikowany. Rozważane jest kilka rozwiązań, w tym budowa obwodnicy. Sprawdź: Volkswagen Poznań zapłaci podwykonawcom za wykonane prace. Ale czy wszystkim? Rozmowa z Jensem Ocksenem, prezesem VW Poznań

Grzegorz Taterka, zastępca burmistrza Swarzędza, w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że na razie rozwiązania planistyczne są bardzo wstępne. Prace nad nimi mają trwać na bieżąco. Obecnie urząd czeka na opinie radnych. Jako czas do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania, Taterka wskazuje 2,5 roku. - Przewaga zabudowy wielorodzinnej polega na realizacji całej infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej etc. przez prywatnego inwestora. Dodatkowo procent zabudowy jest niższy, niż w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Termin rozpoczęcia budowy osiedla może przedstawić jedynie inwestor - zaznacza Taterka. Na drogowe obawy mieszkańców odpowiada, że Wyspę Wież ma obsługiwać nowy węzeł komunikacyjny i kolej metropolitalna.

