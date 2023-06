Kompletnie pijany 40-latek spowodował wypadek, w którym zginął 14-latek. Mieszkańcy okolicy od lat apelują o budowę ścieżki rowerowej

Droga z Baborowa do Pamiątkowa, to odcinek ze zdecydowanie mniejszym natężeniem ruchu, niż równoległa do tej drogi trasa wojewódzka. W okresie letnim jednak także opisywany odcinek lokalnej drogi tętni życiem – w Pamiątkowie znajduje się jezioro, które zachęca miłośników wypoczynku nad wodą, szczególnie w tak upalne dni, jak właśnie w niedzielę. Ruch samochodowy jest większy, ale jest i więcej rowerzystów.

Cykliści muszą poruszać się po skraju drogi, bo ścieżki rowerowej przy rzeczonym odcinku brakuje. A to nie jest bezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na żadnych typach dróg – bez względu na natężenie ruchu.

Dziś można gdybać, czy jeśli przy drodze ścieżka rowerowa by się znajdowała, to niedzielne popołudnie zakończyło by się inaczej niż okropnym dramatem. Faktem jest jednak, że mieszkańcy okolicy apelowali o budowę drogi dla rowerów lub pieszo – rowerowej – już od kilku lat.

Pijani wiozą śmierć

Ścieżki jednak nie ma, więc cykliści muszą poruszać się drogą. W niedzielę po godzinie 15 dwóch 14-latków prowadziło rowery skrajem drogi. Z ich przeciwnej strony jechał opel corsa, za nimi zwolnił fiat seicento, którego kierowca chciał przepuścić opla, zanim podjąłby manewr wyprzedzania.