Lekarze rodzinni nie będą musieli przyjmować pacjentów z objawami koronawirusa. Będą mogli dać skierowanie na test po rozmowie telefonicznej

- Przypomnijmy sobie, jak w okresie marca i kwietnia szpitale, które były wyznaczone do walki z koronawirusem, wręcz specjalnie dobudowywały różnego rodzaju śluzy, robiły remonty, przed szpitalami rozstawiane były specjalne namioty. Nam nikt nie mówi, czy my także mamy się w ten sposób przygotowywać - podkreśla Violetta Fiedler- Łopusiewicz, prezes zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Po konsultacjach przedstawicieli lekarzy rodzinnych z ministerstwem zdrowia wiadomo, że od 8 sierpnia zlecenie wykonania badania w kierunku koronawirusa, lekarz POZ może wystawić po przeprowadzeniu badania fizykalnego albo teleporady, w trakcie której stwierdził kliniczne objawy tej choroby. Ale jak ją rozróżnić od innej infekcji?

- Nie ma klinicznych jasnych kryteriów, które by odróżniały koronawirus od innej choroby infekcyjnej, chociażby grypy. Jedyne połączenie, które w bardzo dużym stopniu może sugerować chorobę COVID-19, to połączenie testu z klinicznymi kryteriami – mówi dr Michał Sutkowski, rzecznik prasowy KLRwP. - Próbując minimalizować zagrożenie, chcemy spróbować doprecyzować kryteria administracyjne tak, by po wywiadzie z pacjentem nawet telefonicznie, lekarz mógł skierować go na badanie lub nie. Minister zdrowia zgodził się na następujące rozwiązanie – w momencie wysokiej temperatury, powyżej 38 stopni, kaszlu, duszności oraz zaburzeń węchu lub smaku, będzie można bez badania fizykalnego zlecić test w kierunku koronawirusa pacjentowi – dodaje rzecznik.