Maseczki i rękawiczki zaśmiecają Poznań. Czy epidemia zwolniła nas z obowiązków wobec środowiska?

– Rękawiczki jednorazowe pomagają chronić przed zakażeniem koronawirusem. Po użyciu trzeba je włożyć do kosza na śmieci. W żadnym wypadku nie wolno ich wrzucać do toalety ani wyrzucać na chodnik – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Poznania.

Materiały, z których wykonane są jednorazowe rękawiczki i maseczki, mogłyby sugerować, że trzeba je wyrzucać do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Błąd! – W gospodarstwach domowych powinny one trafić do pojemników na odpady zmieszane – apeluje poznański urząd miejski.