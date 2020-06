Maty, materace, garnki... Poznańska firma organizująca pokazy dla seniorów ukarana przez UOKiK!

- Sprzedaje ona na pokazach handlowych zestawy produktów, w skład których wchodzą np. maty masujące, materace, wyciskarki do soków czy garnki. Jej klientami są głównie seniorzy. Zarzut dotyczył sugerowania konsumentom, że kupują po promocyjnych cenach, podczas gdy była to standardowa oferta Topmed Plus wynikająca ze stosowanego cennika. Przykładowo w umowie jako cenę wyjściową zestawu firma podawała 7990 zł, a jako cenę po uzyskaniu upustu – 2790 zł. Dokładnie tyle samo widniało w cenniku, ale klient wierzył, że „zaoszczędził” 5200 zł. Z analizy ponad setki umów sprzedaży wynika, że rzekome „rabaty” wahały się od 800 do nawet 30 400 zł.

Urząd przeprowadził ankiety wśród klientów spółki i okazało się, że ponad 90 procent z nich zdecydowało się na zakup w efekcie informacji o tak korzystnym upuście. Do tego ponad 80 proc. klientów podjęło szybką decyzję po tym, jak sprzedawca przekonywał ich, że rabat obowiązuje tylko w dniu pokazu.

Czytaj też: Niezwykłe koncerty w Poznaniu! Chór ropuch zielonych śpiewa na 50 głosów

- W ten sposób spółka oszukiwała konsumentów

– mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Teraz spółka musi zaprzestać tej praktyki i zapłacić karę.

- Prezes UOKiK ze względu na ważny interes konsumentów nałożył w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że Topmed Plus musi się zastosować do nakazu bez względu na to, czy odwoła się od decyzji do sądu – informuje urząd.