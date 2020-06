MPK Poznań: Wyłączona klimatyzacja w autobusach i tramwajach. Powód? Ma utrudniać rozprzestrzenianie się koronawirusa

Wiele miast, m.in. Warszawa i Wrocław wprowadziły wyłączenie klimatyzacji w pojazdach komunikacji miejskiej, w obawie przed ryzykiem rozpowszechniania się wirusa COVID-19. Choć nie ma na to zdecydowanych dowodów, że koronawirus może łatwiej roznosić się we wnętrzu pojazdu dzięki sztucznemu nawiewowi, podjęto taką decyzję: lepiej by było gorąco, niż niebezpiecznie. Rolę urządzeń wentylacyjnych przejęły otwarte okna i klapy dachowe, które w nowoczesnych pojazdach muszą być odblokowane, skoro klimatyzacja nie będzie działać.