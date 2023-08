Miasto nie chce wybudować stadionu dla Warty Poznań? Projekt wciąż nie jest gotowy

Radna miejska z PiS Lidia Dudziak przypomniała, że już kilka lat temu budową stadionu był zainteresowany poprzedni wojewoda oraz wiceprezydent Poznania odpowiedzialny za sport.

- Ustaliliśmy wtedy, że w pierwszej kolejności budujemy halę do szermierki, później korty tenisowe i hokej, a następnie stadion. Pieniądze zostały załatwione przez wojewodę i posłów, a miasto dołożyło 3 mln zł. Tymczasem nic się nie dzieje i nie wiadomo o co chodzi. To wszystko trwa zdecydowanie za długo