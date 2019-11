Miejsca w żłobkach współfinansowane przez Unię pomogą wrócić do pracy

Dla młodych matek możliwość zapewnienia dzieciom profesjonalnej opieki, często za niewygórowaną cenę to warunek konieczny powrotu do pracy

Ponad 9,2 miliona złotych jest do podziału w konkursie na stworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha oraz dofinansowanie pracy niań na terenie metropolii poznańskiej. Mają one pomóc wrócić na rynek pracy rodzicom opiekującym się małymi dziećmi.

W Polsce aktywność zawodowa kobiet wciąż jest znacznie niższa niż aktywność mężczyzn. Jak wynika z danych Eurostatu w Polsce pracuje jedynie 65 proc. kobiet między 20, a 64 rokiem życia. To sytuuje nas poniżej średniej unijnej, dla której wskaźnik ten wynosi 67, 4 proc. Daleko nam także do wyników sąsiadów. W Niemczech pracuje 75,8 proc., w Szwecji 80, 4 proc., w Czechach 70,2 proc. Tej różnicy nie można tłumaczyć jedynie tym, że wcześniej przechodzimy na emeryturę. Jak wynika ze statystyk obowiązki rodzinne to w Polsce druga po emeryturze przyczyna bierności zawodowej kobiet. Z tego powodu nie pracuje blisko 80 proc. biernych zawodowo kobiet między 25, a 34 rokiem życia. W praktyce oznacza to najczęściej konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Niestety, matek często nie ma kto w tej roli zastąpić. 389 żłobków i klubów malucha działających w Wielkopolsce nie zapewnia wystarczającej liczby miejsc. Te dodatkowe, powstające dzięki unijnym dotacjom okazują się często darem losu. Naprzeciw wyzwaniom - Nie planowałam wracać do pracy zanim mój syn nie ukończy 3 lat i nie będzie mógł pójść do przedszkola - mówi poznanianka, pani Anastazja. - Ale po roku płatnego urlopu, gdy przestałam dostawać pieniądze okazało się, że potrzeby rosną, a w domowej kasie coraz bardziej pusto. Powrót do pracy wydawał się więc najbardziej racjonalnym wyjściem. Przedtem trzeba było jednak rozwiązać kwestię opieki nad maluchem. - W pierwszej chwili zderzyłam się ze ścianą - opowiada kobieta. - W publicznych żłobkach były długie listy oczekujących, koszt prywatnego - ponad tysiąc złotych miesięcznie - podważałby sens mojego powrotu do pracy. Możliwość skorzystania z miejsca dotowanego przez Unię Europejską spadła mi jak z nieba.

Syn pani Anastazji jest jednym z 84 dzieci, które znalazły miejsce w żłobku w ramach realizowanego przez miasto Poznań projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania”. W czasie trwania projektu opłata za żłobek wynosiła 354 zł. - Projekt zakończył się w ubiegłym roku - wyjaśnia Magdalena Pietrusik -Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. - Jesteśmy w okresie tzw. trwałości projektu i teraz dopłacamy do miejsc w żłobkach tak, by opłata nie była wyższa niż w żłobku publicznym - mówi. W tym ostatnim za miesięczny pobyt dziecka trzeba zapłacić 520 zł. - Aspekt finansowy jest dla mnie bardzo ważny - twierdzi pani Anastazja. - Gdybym musiała płacić stawkę komercyjną czy zatrudnić opiekunkę zapewne nie wróciłabym do pracy. Cieszę się, że to zrobiłam nie tylko z powodu zarobków. A co najważniejsze syn dobrze odnalazł się w żłobku - mówi.

W bieżącym konkursie do podziału są pieniądze na 200 miejsc w żłobkach i klubach malucha na terenie metropolii Pieniądze na miejsca dla maluchów W ogłoszonym właśnie konkursie na projekty w ramach poddziałania 6.4.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania” do podziału jest ponad 9.2 miliona złotych. - To już trzeci konkurs na projekty w ramach tego poddziałania - informuje Dawid Drobnić ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. - Podobnie jak w poprzednich konkursach można starać się o dotację m.in. na tworzenie nowych miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych, wydłużenie godzin ich pracy, a także dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań - dodaje. W ramach tych działań możliwe jest zarówno odpowiednie wyposażenie pomieszczeń, jak i dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Projekty mogą także zawierać takie elementy jak podnoszenie kwalifikacji opiekunów i niań czy działania zmierzające do aktywizacji zawodowej rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem.

Mogą je składać wszystkie podmioty z terenu metropolii Poznań z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i oświatowej. - Samodzielne przygotowanie wniosku nie jest łatwe - mówi Dawid Drobnić. - Zachęcam zainteresowanych, by w razie wątpliwości korzystali z pomocy choćby Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Konkurs

Wnioski w konkursie na Poddziałanie 6.4.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania” można składać od 28 listopada #do 6 grudnia 2019 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+). Wersję papierową dokumentacji trzeba dostarczyć na adres: Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37

60‑537 Poznań

Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin na: wrpo. wielkopolskie.pl w zakładce nabory www.wrpo.wielkopolskie.pl Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:





