3-Teslowy rezonans magnetyczny już działa w Szpitalu Miejskim im. Strusia. Urządzenie zostało kupione dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach instrumentu REACT- EU

3-Teslowy rezonans magnetyczny to jedno z najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych, które są dostępne na światowym rynku. Stanął w specjalnie przygotowanej pracowni w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Pracownia została oficjalnie otwarta 26 maja 2023 r. Pacjenci mają już więc dostęp do diagnostyki na światowym poziomie. Oprócz tego szpital wzbogacił się w robota chirurgicznego Da Vinci. Zakupy te ( i przebudowa pracowni diagnostyki obrazowej, konieczna by, zainstalować nowy rezonans) były możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu z pieniędzy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, wynoszącemu ponad 21 milionów złotych. W budżecie WRPO zaś pieniądze te znalazły się dzięki instrumentowi REACT-EU. Został on uruchomiony przez Komisję Europejską, by łagodzić finansowe skutki pandemii COViD-19 w ochronie zdrowia. Ten dodatkowy zastrzyk gotówki pozwolił na przeznaczenie około 130 mln zł na dofinansowanie szpitali i przychodni.

Szybciej i dokładniej

W Szpitalu Miejskim im. Strusia od dłuższego czasu pracuje rezonans magnetyczny generujący pole o indukcyjności 1,5 Tesli. To wytwarzane przez nowy nabytek jest dwa razy silniejsze. Co to oznacza dla pacjentów?

- 3 Tesle pozwalają nam zajrzeć jeszcze głębiej, zobaczyć wyraźniej. To zaś otwiera przed nami nowe możliwości diagnostyczne, przydatne m.in. do zastosowania w operacjach mózgu, w ocenie żywotności mięśnia sercowego czy przy planowaniu biopsji - wyjaśniał dr Paweł Skrzywanek, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala im. J. Strusia. Nowy rezonans niweluje zakłócenia obrazu wynikające z ruchów pacjenta - co jest szczególnie istotne podczas badania dzieci lub osób starszych. Urządzenie jest też wyposażone w najnowocześniejszą technologię BioMatrix, która umożliwia przebadanie pacjenta w dowolnym zakresie. Aparat automatycznie dostosowuje się do różnic anatomicznych i fizjologicznych poszczególnych pacjentów. Będzie więc stosowany w diagnostyce neurologicznej, neurochirurgicznej i urologicznej.

Ważne jest i to, że zastosowanie nowego rezonansu skraca czas oczekiwania na wyniki badań, co skróci kolejki pacjentów.

- Nowy sprzęt przysłuży się mieszkańcom Poznania i Wielkopolski - mówił dr Bartłomiej Gruszka, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. - Będzie używany między innymi w diagnostyce raka prostaty. Jestem pewny, że jest to słuszny zakup. O tym jest również przekonany Marek Woźniak, marszałek województwa. - To ważna inwestycja nie tylko dla pacjentów, ale także dla lekarzy - podkreślał. - Młodzi, zdolni i wykwalifikowani specjaliści - o których przecież zabiegamy - zostaną w naszych szpitalach tylko wtedy, gdy zapewnimy im możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń, pozwalających wykorzystać osiągnięcia współczesnej medycyny - dodał.

W reakcji na pandemię

REACT-EU - instrument, dzięki któremu placówki ochrony zdrowia w Wielkopolsce, za pośrednictwem WRPO 2014-2020, zyskały dodatkowe pieniądze na inwestycje, został stworzony jako odpowiedź na zwiększone potrzeby związane z pandemią COViD-19.

Konieczność jej opanowania oznaczała dla ochrony zdrowia w całej Europie nie tylko ogromny wysiłek organizacyjny, ale i nie mniejsze wydatki. Konieczność ich poniesienia sprawiła, że wydatki na nowoczesny sprzęt i inne potrzebne inwestycje zeszły na dalszy plan. Do tego, nie ma co ukrywać, walka z pandemią sprawiła, że w Polsce liczba świadczeń medycznych spadła o 35 proc. , a w niektórych obszarach nawet o połowę. Ta zatrważająca statystyka dotyczyła m.in. chorób przewlekłych, znacznie opóźniły się także planowe operacje. Choroby zebrały więc śmiertelne żniwo. W czasie pandemii w Polsce na choroby układu krążenia zmarło o 17 proc. więcej osób niż w latach poprzednich, podobnie wzrosła śmiertelność z powodu nowotworów.

Trudno się dziwić, bo gdy chodzi o liczbę lekarzy jesteśmy w najgorszej sytuacji w całej Unii. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada ich jedynie 2,4. Średnia unijna to 3,8 lekarzy na każdy 1000 potencjalnych pacjentów, ale są kraje w których te liczby są wyższe. We Włoszech czy w Czechach jest ich 4, w Niemczech (podobnie jak w Szwecji ) - 4,3, w Austrii - 5,2. Dla polskiego pacjenta trudności w dostaniu się do lekarza czy długie kolejki do specjalistów to codzienność. Pandemia jeszcze pogorszyła tę niewesołą sytuację.

Choć WHO oficjalnie ogłosiło jej koniec, skutki światowej epidemii będziemy odczuwać jeszcze długo. Wielu pacjentów, choć wyleczonych, zmaga się z całym zestawem powikłań, które utrudniają im codzienne życie - mówią lekarze. Wymagana jest więc szybka interwencja: chorzy potrzebują dostępu do diagnostyki i leczenia, a lekarze dobrego sprzętu medycznego. Zwłaszcza, że teraz (nie tylko w Polsce) zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi medyczne, bo do lekarzy trafili pacjenci, którzy zmagając się z różnymi dolegliwościami, czekali z wizytami na koniec epidemii koronawirusa. Komisja Europejska zdecydowała się więc przeznaczyć dodatkowe pieniądze, by zniwelować skutki pandemii. W całej Wielkopolsce z pieniędzy z instrumentu REACT-EU skorzystały 34 placówki. Były to zarówno szpitale kliniczne, jak i powiatowe.

Ale na tym nie koniec. - Już wkrótce czeka nas kolejne rozdanie środków o wartości ponad 100 milionów - zapowiada Marek Woźniak.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat