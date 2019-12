Młodzi Wielkopolanie dzielą się ze sobą pierwszymi doświadczeniami w pracy

Dobra sytuacja na rynku pracy sprawia, że fachowcy z różnych dziedzin są bardzo poszukiwani. To rozszerza możliwości wyboru zawodu, który w przyszłości da stabilizację materialną. Ale dla młodych ludzi wybór dalszej ścieżki kariery to niejednokrotnie bardzo trudna decyzja. Ułatwia im to rozwijanie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Takie możliwości stwarza projekt unijny „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Wybór na dobrych podstawach

- Aby młody człowiek odnalazł się na rynku pracy musi być spełnionych kilka warunków - mówi Bogna Frąszczak, dyrektorka Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. - Po pierwsze są potrzebne kwalifikacje odpowiadające potrzebom pracodawcy, ale nie mniejszą rolę odgrywa również aktywność na rynku pracy, a także rozpoznanie swoich preferencji zawodowych. U źródeł tego projektu legło przekonanie, że nie jesteśmy w stanie wyposażyć uczniów w takie kompetencje i zasoby w toku tradycyjnej nauki szkolnej.