MPK Poznań: Do autobusu i tramwaju wejdzie więcej osób. Już od poniedziałku

Od 18 maja do autobusów i tramwajów może wsiąść jednorazowo tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących (druga połowa pozostaje wolna) plus tylu stojących, by w sumie wszyscy pasażerowie stanowili 30 procent dopuszczalnej liczby całkowitej pasażerów. Ta ostatnia liczba jest zawsze podana w każdym autobusie i tramwaju, ale by pasażerowie nie musieli bawić się matematyką i wyliczać procenty, to MPK umieści w pojazdach informacje, ilu pasażerów może wejść do środka. Przedsiębiorstwo czeka jeszcze na stosowne zarządzenie w tej sprawie. Naturalnie nadal obowiązują indywidualne zabezpieczenia każdego pasażera w postaci maseczki lub przyłbicy.