Największa katastrofa kolejowa w Poznaniu. W pogrzebie ofiar uczestniczyło 30 tys. osób [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

Pełne życia wyszły one z domu rodziców, którzy niczego złego się nie spodziewali. Dzieci jechały, zachowując się, jak zawsze, radośnie i hałaśliwie. Jechały do szkół po skarby wiedzy. Troje z nich zabrała już jakże przedwczesna śmierć. Cały dziesiątek został poraniony lżej i ciężej. Niektóre walczą jeszcze ze śmiercią, innym grozi kalectwo.

Już w czasie przeprowadzania akcji ratunkowej na miejscu katastrofy władze śledcze i policyjne przystępują do wykrycia winowajcy. Pojawiają się pierwsze nieprawdziwe pogłoski o zatrzymaniu maszynisty pociągu z Wronek. Wdrożone natychmiast dochodzenie wykazuje, że winnym jest nastawniczy nastawni Jeżyce – Franciszek Wawrzyniak. Przekroczył on zakres swoich obowiązków, do których nie należało przestawianie semafora przy ulicy Poznańskiej i widząc stojący przed zamkniętym semaforem pociąg, postanowił podnieść sygnał. Jak zeznał później, sądził, że urządzenie automatyczne semafora przestało działać wskutek zamarznięcia. Zerwał więc plombę na przekładni i sygnał powędrował do góry.