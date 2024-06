Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano

Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Giełda klasyków przyciągnęła miłośników motoryzacji

W Targach Kielce zagościło ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. 22 czerwca, podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 odbyła się największa w Polsce giełda aut klasycznych i zabytkowych. Classicauto Market to miejsce, gdzie można było kupić unikalne modele aut, jak np. Mercedesy z 1937 i 1938 roku. Podczas tej edycji różnorodność propozycji była ogromna, a wartość wszystkich aut wynosiła około 8 milionów złotych. Organizatorem giełdy klasyków jest Magazyn Classicauto.

Classicauto Market w Targach Kielce

Giełda klasyków to obowiązkowy punkt czerwcowego Mubi Dub It Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Wystawcy przygotowali się do giełdy klasyków, starając się zaprezentować swoje pojazdy w jak najlepszym świetle, aby przyciągnąć potencjalnych kupujących. Samochody dostępne na giełdzie różniły się nie tylko marką, ale i rokiem produkcji, przebiegiem, wyposażeniem oraz ceną. Dzięki temu każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szukał nowoczesnego auta z bogatym wyposażeniem, czy starszego modelu.

Jednym z klasyków do kupienia był Mercedes klasy S, W126, rocznik 1990 w cenie 45,500 złotych. Nie zabrakło także droższych modeli takich jak Porshe 911 z rocznika 2005, o przebiegu 51 tysięcy kilometrów. Był dostępny do nabycia za 227 tysięcy złotych. Podczas giełdy dostępne było do kupienia zabytkowe BMW 323 z rocznika 1978, po renowacji w 2024 roku. Cena klasyka to 132,300 złotych. Odbyły się licytacje aut bez ceny minimalnej. Nie zabrakło także licytacji Fiata 126p, gdzie zainteresowani przedstawiali swoje oferty cenowe. Licytacja rozpoczęła się od 300 złotych, a najdroższa cena, którą zaproponowano to 5000 złotych.