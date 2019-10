PBO 2020: Które projekty wygrały w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2020? Sprawdź wyniki!

PBO 2020 wyniki: Wygrał Trener osiedlowy

To autorski projekt Szymona Rakowskiego z AWF, który przyznał, że jest to największy program aktywizacji dzieci, młodzieży i seniorów w Europie. Rok temu pojawiły się nawet głosy, by Trenera osiedlowego na stale wpisać do budżetu miasta. Pomysł poparł sam prezydent Jacek Jaśkowiak.

Co przewiduje program? Na najmłodszych mieszkańców miasta czekać będą dodatkowe zajęcia animacyjne w przedszkolach. Dla starszych dzieciaków i młodzieży 20 boisk oraz sal gimnastycznych, na których królować będzie aktywność fizyczna. Spartakiada, ale przede wszystkim zajęcia na boisku osiedlowym z dużą dawką ruchu, będą doskonałą ofertą dla coraz mniej aktywnych dzieciaków. Dla osób po 55. roku życia zorganizowane zostaną zajęcia między innymi: na otwartych siłowniach, zajęcia z tańca, nordic walking, zdrowego kręgosłupa, aqua fitness, aerobik, czy zajęcia gimnastyczne.