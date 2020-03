Policja ostrzega - na strachu przed koronawirusem już żerują oszuści!

Nie są to tylko oferty na portalach aukcyjnych dotyczące herbatek ziołowych, amuletów, czy płynów odkażających za duże pieniądze, chroniących rzekomo przed zarażeniem, a po fakcie - powodujących wyzdrowienie, ale również propozycje składane przez osoby podające się za przedstawicieli służb sanitarnych i Ministerstwa Zdrowia.

Oszuści mogą typować samotnych seniorów i pukać do ich drzwi podając się za lekarzy, pielęgniarki, czy przedstawicieli służb sanitarnych: następnie zaproponują badanie temperatury, zajrzą do gardła, a przy okazji okradną mieszkanie. „Specjaliści” w walce z koronawirusem mogą również podawać się za przedstawicieli opieki społecznej, czy firmy dezynfekcyjnej, profilaktycznie odkażającej lokale. Takie przypadki miały miejsce w Hiszpanii i Portugalii.

W Polsce nie było jeszcze przypadku oszustwa drogowego przy wykorzystaniu „sławy” choroby, lecz sprytni Hiszpanie już próbowali zwieść swoją policję ruchu drogowego. Przekraczając prędkość tłumaczyli, że owszem jechali za szybko, złamali przepisy, ale to tylko dlatego, że właśnie jadą do szpitala, by zrobić test na obecność koronawirusa.