Poznań: Ojciec odprowadza syna na wojnę. "Gdzie mnie poślą, tam pojadę" [ZDJĘCIA]

- Syn jedzie walczyć. Ja zostaję – mówi mężczyzna i dodaje, że jego syn jest zawodowym żołnierzem.

Mężczyźni dają sobie bardzo szybki, mocny uścisk. Siergiej wbiega do autobusu. Ojciec szybko odchodzi.

Do tego samego autobusu wsiądzie Wieczysław z Iwanem. Ojciec z synem chcą dostać się do Kijowa, choć autobus jedzie przez Lwów jedynie do miasta Chmielnicki. Iwan ma tyko 22 lata.