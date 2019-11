Kolejne miasta korzystające z systemów roweru miejskiego kończą ustalone wcześniej tegoroczne sezony – Żyrardów, Zabrze, Kalisz, Radom… A Poznań? Jeździ jeszcze do końca listopada, system w mieście cieszy się popularnością, chociaż ZTM ma do niego zastrzeżenia.

- Generalnym powodem nałożenia kar był fakt niezgodnej z zapisami umownymi realizacji usługi, w szczególności chodziło m.in. o takie kwestie jak brak dostępności rowerów 4G na poziomie 95 procent, przekroczenie terminu rozpatrywania wniosków i reklamacji użytkowników, przekroczenie czasu relokacji, brak systemu raportowego, niedziałające lub wadliwie działające oprogramowanie, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, a także przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru

Nexbike Polska podaje, że w tym roku, licząc do października, na stacjach rowerów miejskich dokonano aż, a rowery miejskich systemów przejechały około 28 milionów kilometrów. Niektóre systemy działać mają przez cały rok, a więc także w zimie. Poznań ma swój system Nextbike od 2012 roku.W tym roku poznańscy rowerzyści mogą korzystać od marca z 1240 rowerów trzeciej generacji (w tym 72 z fotelikami i 20 rowerów dziecięcych) i 445 rowerów 4. generacji, w tym 30 rowerów elektrycznych. Te pierwsze muszą być po wypożyczeniu zwracane do stacji dokujących, te drugie natomiast – także poza stacjami, choć najlepiej w którejś ze 112 stref Poznańskiego Roweru Miejskiego. Koszt wypożyczenia dla obu generacji, poza bezpłatnymi dwudziestoma minutami wynosi 2 złote za pierwszą godzinę i po 4 złote za następną, a w przypadku rowerów elektrycznych – 3 złote za pierwsze 21-60 minut i 5 złotych za kolejną godzinę. O tym, że rowery miejskie cieszą się ogromną popularnością, świadczy fakt, że tylko przez pierwsze trzy tygodnie sezonu, jednoślady trzeciej generacji były wypożyczane 44,8 tys. razy. Zespół komunikacji Nextbike informuje, że do tej pory w sezonie 2019 w Poznaniu zanotowano aż 1 105 000 wypożyczeń rowerów, z tego najwięcej w czerwcu – 199,2 tysiące!W Poznaniu systemem zajmuje się spółka NB Poznań, a umowę z nią nadzoruje Zarząd Transportu Miejskiego.i już korzystał z uprawnienia nakładania kar umownych, by usuwać niedociągnięcia i zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie systemu. W tym roku nałożono tak siedem kar o łącznej wysokości 1 707 850 złotych.– wymienia Bartosz Trzebiatowski z ZTM. - Dlatego realizacja usługi nie odpowiada naszym oczekiwaniom, a zależy na tym, żeby klienci mogli korzystać z jak najlepszego standardu usługi.Co ważne, ZTM na bieżąco prowadzi monitoring funkcjonowania systemu, zarówno w terenie, jak i w systemie informatycznym. Wyniki kontroli są każdego dnia wysyłane do operatora, do tego pod koniec miesiąca przygotowywany jest raport zbiorczy.- Część problemów jest rozwiązywana na bieżąco – mówi Bartosz Trzebiatowski. - Inne nadal występują pomimo wysyłanych zgłoszeń i nakładanych kar.- Utrzymujemy bieżące relacje z zamawiającym, staramy się reagować na wszelkie sygnały związane z działaniem systemu – zapewnia Nextbike.W skali kraju ostatnim zgrzytem w ocenie funkcjonowania systemów jest sytuacja z Trójmiasta – prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu zdecydowali w końcu października o częściowym odstąpieniu od umowy ze spółką NB Tricity, podobnie jak NB Poznań spółką – córką Nextbike Polska, motywując to nie wykonywaniem umowy w sposób zgodny z oczekiwaniami.Poznański ZTM wydał już oświadczenie, w którym napisał, że sytuacja w Trójmieście w żaden sposób nie ma wpływu na sytuację roweru publicznego w Poznaniu i że nie można porównywać umów z tamtego i z naszego obszaru.

