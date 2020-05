Poznańscy uczniowie do szkół wrócą dopiero w czerwcu! "Musimy się dobrze przygotować"

Przypomnijmy, że władze Poznania już 10 marca zarekomendowały zamknięcia miejskich szkół. Podobną decyzję dzień później podjął premier Mateusz Morawiecki. Początkowo przerwa w nauce miała potrwać do świąt wielkanocnych, jednak na początku kwietnia przedłużono ją do 26 kwietnia. W tym czasie minister Piontowski nie wykluczał już, że do szkół uczniowie będą wracać etapami i najpierw pójdą do niej przedstawiciele najmłodszych klas tak, by ich rodzice mogli wrócić do pracy w okresie tzw. odmrażania gospodarki.

Ostatecznie zdecydowano się na powrót jedynie klas 1-3 szkół podstawowych. Jak wynika z naszych informacji, w Poznaniu najmłodsi uczniowie nie wrócą na zajęcia w terminie zaproponowanym przez ministerstwo, ale tydzień później, czyli 1 czerwca.