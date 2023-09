Poznańska Kolej Metropolitalna świętuje piąte urodziny. Od nowego roku uruchomi 15 nowych połączeń

Poznańska Kolej Metropolitalna świętuje urodziny. Uruchomi 15 nowych połączeń

Marszałek przypomniał jednak o czym, o czym większość pasażerów każdego dnia dojeżdżających do Poznania i okolicznych gmin nie wie, że Poznańska Kolej Metropolitalna jest tworem wirtualnym, bez taboru, maszynistów i drużyn konduktorskich, za to działającym w oparciu o bardzo dobrych operatorów – Koleje Wielkopolskie i POLREGIO. By operatorzy mogli utrzymywać sprawną komunikację i jeszcze ją rozwijać, samorządy przeznaczają rocznie 320 milionów złotych rekompensaty - z zysków z samych biletów bowiem nie dałoby się utrzymać połączeń.

- mówił marszałek Marek Woźniak, w czasie spotkania na Dworcu Letnim w Poznaniu. Przed peronem spotkali się tu samorządowcy z miasta, powiatu i poszczególnych gmin, obsługiwanych przez PKM. Był tort, pamiątkowe statuetki pięciolecia kolei i – deklaracje co do przyszłości koncepcji wspólnych połączeń.

- Poznańska Kolej Metropolitalna jest fenomenem, dowodem na to, że samorządy mogą z powodzeniem współpracować, że jest to współpraca ważna i rzeczywista, nie z deklaracjami, ale z konkretnym wkładem finansowym

- Sto dziewięćdziesiąt trzy pary pociągów, pięć linii, 36 gmin, miliony osób, które korzystają: można się cieszyć z tego co osiągnęliśmy, ale i myśleć, co jeszcze można zrobić – wtórował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i jednocześnie prezes zarządu stowarzyszenia Metropolia Poznań. - Łączymy koncepcje transportowe wykorzystujące transport autobusowy, kolejowy z proekologicznymi strategiami, i powinniśmy być przykładem dla reszty kraju, bo potrafimy się porozumieć, zjednoczyć i finansować.

- PKM jest wspólnym przedsięwzięciem województwa wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, miasta Poznań, powiatu poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż dziewięciu linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – wyjaśnia Anna Parzyńska-Paschke z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. - Jest to system regularnych, kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Dlatego PKM jest współfinansowana przez samorząd województwa, miasto Poznań, powiat oraz wspomniane gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. W godzinach szczytu przewozowego pociągi kursują ze średnią częstotliwością co 30 minut.

Kolej zmienia się - po raz pierwszy uruchomiła połączenia w czerwcu 2018 roku, i wówczas, aż do września 2018 r. ułożono komunikację PKM na pierwszych pięciu liniach kolejowych prowadzących z Poznania do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Grodziska Wielkopolskiego, Jarocina i Swarzędza. W latach 2019-2022 Poznańska Kolej Metropolitalna pojawiła się na kolejnych czterech liniach: z Poznania do Gniezna, Kościana, Rogoźna i Wronek. Z kolei linia do Swarzędza została przedłużona aż do Wrześni.