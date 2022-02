Putin ma wydać rozkaz o ataku na Ukrainę jeszcze tej nocy

Bardzo niepokojące informacje docierają w sprawie wojny wiszącej na włosku tuż za naszą wschodnią granicą. Brytyjski dziennik „The Sun” przekazał dziś na swoich łamach, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie rozpocznie się jeszcze tej nocy. Padła nawet dokładna godzina. Informacje dziennikarze pozyskali od amerykańskiego wywiadu, który ustalił, że rozkaz do działań ma paść o godz. 1:00 w nocy czasu brytyjskiego, a więc o godz. 2:00 polskiego czasu.

Pomimo przekazanej dziś informacji, że Rosja wycofuje do baz swoje wojska, wysoko postawione źródła amerykańskiego wywiadu, z którymi rozmawiał „The Sun” twierdzą, że działania wojskowe nadal Rosja będzie prowadziła. Pod granicą z Ukrainą jest zgromadzonych ponad 100 tys. żołnierzy, ale na Białorusi są zgromadzone kolejne siły wojskowe, tak białoruskie, jak i rosyjskie. To między innymi dlatego dziś Departament Stanu USA wydał apel do swoich obywateli, aby natychmiast opuścili Białoruś. Wojna wisi bowiem na włosku. A jak donosi „The Sun”, wojna ma stać się faktem wręcz w ciągu najbliższych godzin.