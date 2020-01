Smog w Poznaniu: Dron zbadał ponad 22 tysiące budynków. Wystawiono 25 mandatów

Dotychczasowe kontrole przeprowadzone były w okresie od października do grudnia i odbywały się praktycznie na terenie całego miasta, m. in. na obszarze Górczyna, Fabianowa, Junikowa, Świerczewa, Woli, Jeżyc, Kiekrza, Ławicy, Smochowic, Podolan, Strzeszyna, Winiar, Sołacza, Piątkowa, Naramowic, Radojewa, Moraska, Głównej, Antoninka, Kobylegopola, Zielińca, Szczepankowa, Starołęki, Łazarza czy Starego Miasta.

I dodaje: - Chodziło o to, żeby sprawdzić czy czasami nie ma w nich takich związków chemicznych, jak trujący chlorowodór, lotne związki organiczne, pyły zawieszone - PM 2,5 oraz PM-10. Sprawdzaliśmy też czy w piecach nie jest spalany styropian, butelki plastikowe i inne niedozwolone rzeczy jak odzież czy opony

Łącznie od października dron wykonał 30 dni oblotów, spędzając przy tym w powietrzu ponad 75 godzin. W tym czasie skontrolował 22 556 budynków. Stwierdzono 25 przypadków spalania odpadami, a winnych ukarano mandatami. Nie jest to jednak ostateczny wynik przeprowadzonych kontroli. Do tej liczby należy dodać także interwencje Eko Patrolu Straży Miejskiej.

- Działania z dronem ułatwiają nam pracę i pozwalają w szybszym czasie objąć kontrolą dużo większy obszar. Natomiast do tego, by jednoznacznie stwierdzić, czy dochodzi do przekroczeń i łamania zakazów niezbędna jest kontrola na miejscu przeprowadzona przez upoważnionych funkcjonariuszy - mówi Marta Hyżak-Spychała, zastępca Komendanta Straży Miejskiej Poznania.

Czytaj także: Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu będzie droższa i większa

I dodaje: - W obecnym sezonie grzewczym strażnicy skontrolowali już ponad tysiąc nieruchomości. W wyniku tych działań nałożyli 180 mandatów, co pokazuje wspierającą rolę działań z dronem, ale też wskazuje na ciężar, który spoczywa na strażnikach dokonujących przeglądu nieruchomości.