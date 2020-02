Walka ze smogiem w powiecie poznańskim: 750 tysięcy złotych na wymianę kopciucha

Do tej pory powiat poznański wydał na walkę o czyste powietrze 1,4 mln zł. W tym roku przeznacza na nią kolejne 750 tys. zł. Wnioski na dopłatę wymiany starych pieców węglowych można składać od 3 lutego do 24 lutego. Anna Kaczmarz

Powiat poznański przyłącza się do walki o czyste powietrze. Do dyspozycji mieszkańców jest pula 750 tysięcy złotych na wymianę sposobu ogrzewania. Dotacje na wymianę pieca można składać od 3 do 24 lutego 2020 roku. Na jeden lokal przysługiwać będzie 7 tys. zł, natomiast wspólnota mieszkaniowa może liczyć nawet na 14 tys. zł.