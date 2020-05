Sprawdź, jakie warzywa i owoce mają w sobie najwięcej pestycydów. Upewnij się, zanim zrobisz zakupy!

W piramidzie żywieniowej jednym z najważniejszych elementów są warzywa i owoce. Mówi się, że w ciągu dnia powinno spożywać się 4-5 posiłków, oczywiście zachowując przy tym regularne odstępy czasu. A podstawą diety są właśnie warzywa i owoce, które powinny stanowić połowę tego, co jemy. Niestety, chcąc zdrowo się odżywiać, nie wystarczy wypełniać ogólne zalecenia. Trzeba również zwracać uwagę na to, co się je. Skąd pochodzi dany produkt i czy wyprodukowany został w dobrych warunkach. Sięgając po owoce czy warzywa z półek np. marketach, ryzykujemy. Może okazać się, że są one dość mocno potraktowane różnymi środkami chemicznymi.

Czytaj także: Trujące rośliny. Mogą wywołać wysypkę, duszności...Sprawdź, czy nie masz ich w domu

Parszywa 12 – lepiej jej unikać

Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG) tworzy listę – parszywą (brudną) 12. Znajdują się na niej owoce i warzywa najbardziej skażone pestycydami. Tworzona jest na podstawie badania tysięcy próbek warzyw i owoców wykonanych w Stanach Zjednoczonych. Raport wskazuje, które owoce i warzywa chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście? Poznajcie 12 z nich>>>