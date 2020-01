Strefa Płatnego Parkowania w Poznaniu będzie droższa i większa

Przede wszystkim będzie obowiązywała jedna, podstawowa Strefa Płatnego Parkowania i jedna wyszczególniona z niej Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Znikną zatem obecne podstrefy – czerwona w centrum i na Jeżycach, żółta i zielona. Śródmiejska strefa obejmie strefę czerwoną i część Jeżyc – od strony centrum miasta do ul. Polnej. To jedna z głównych zmian. Druga jest taka, że strefa parkowania obejmie Wildę i Łazarz. A trzecia – że będzie drożej…

Miasto tłumaczy, że opłaty za strefę pozostają od lat na niezmienionym, niskim poziomie (od 2 do 3 zł za pierwszą godzinę), podczas gdy ustawodawca dał możliwość podniesienia ich nawet do 11,70 zł za pierwszą godzinę i do 16,80 zł za trzecią godzinę. Jednocześnie w Poznaniu wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów – w 2018 roku było ich 389 tysięcy, czyli 725 aut na tysiąc mieszkańców. Do tego codziennie wjeżdża tu około 170 tys. wozów spoza Poznania.

Sprawdź: Rusza budowa nowych bloków na Strzeszynie. PTBS chce w najbliższych latach oddać ponad 2 tysiące lokali

Wprowadzenie wyższych opłat i rozszerzenia granic strefy – tego ostatniego zresztą chcą niektóre rady osiedli – byłoby sposobem na zmniejszenie liczby samochodów (przynajmniej w centrum i jego sąsiedztwie) na wsparcie transportu zbiorowego, poprawę jakości powietrza i standardu życia jego mieszkańców. Ci ostatni mieliby większe szanse na znalezienie miejsca parkingowego pod własnym domem. Ale z drugiej strony… mieszkańcy strefy też ucierpią na wprowadzeniu nowych warunków. Roczny abonament, jeśli tu mieszkają i płacą podatki w Poznaniu, wynieść ma 330 zł za 12 miesięcy.