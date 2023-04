Tam, gdzie żyje się w pełni do ostatniego oddechu

- Mieliśmy taką sytuacją z pacjentem Staszkiem, który nie był osobą religijną - wspomina Magdalena. - Nagle pewnego dnia zgodził się na wizytę księdza i okazało się, że przyjął wszystkie sakramenty. Poszła do niego wolontariuszka i zabrała Staszka na papierosa. Zaczęli wspólnie odmawiać pokutę zadaną w czasie spowiedzi, czyli koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zapalił papierosa, odmówił koronkę kończąc Jezu ufam Tobie i zmarł. To była piękna śmierć. Scena zupełnie jak z filmu - opowiada wolontariuszka.

Wolontariusze zwracają uwagę,żeby nigdy osoby śmiertelnie chorej nie pocieszać i nie obiecywać niemożliwego.

- mówi Andrzej.

- Można usiąść, pójść na spacer. Gdy ktoś pyta mnie o to jak się zachować, mówię: po prostu bądź, nie pocieszaj. Kiedyś widziałem bliskiego, który przyjechał do osoby umierającej i powiedział „nie wiem jak się zachować, nie wiem co zrobić, ale musiałem przyjechać, bo chce z tobą być”. I to właśnie powinniśmy zrobić