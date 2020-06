Targowisko Bema zniknie z mapy Poznania. Zobacz, jak dziś wygląda

Targowisko Bema przy ul. Dolna Wilda będzie działać tylko do końca sierpnia tego roku - taką decyzję podjęły władze Poznania. Obecnie handluje tam tylko 17 osób, których stoiska, jak informuje urząd miasta , zajmują tylko ok. 4 procent powierzchni targowiska.

Na uruchomienie targowiska trzeba było jednak jeszcze poczekać blisko sześć lat - do czerwca 1989 r. Na początku lat 90., gdy nie było jeszcze galerii handlowych, było to miejsce zakupów nie tylko dla poznaniaków - aby kupić tu dżinsy, adidasy, eleganckie futra i płaszcze przyjeżdżali klienci z całej Wielkopolski. Nikomu wtedy nie przeszkadzał brak przymierzalni - ludzie przebierali się, stojąc pomiędzy straganami.

Na "Bema" (chociaż ulicę przemianowano na Drogę Dębińską, nazwa utrzymała się do dziś) można było kupić dosłownie wszystko - nie jeden poznaniak właśnie tu kupował pierwsze kasety z muzyką ulubionych zespołów i pierwsze gry komputerowe na Atari i Commodore 64.

Sytuacja targowiska w ostatnich latach była coraz gorsza. Mimo podjętych działań przez spółkę Targowiska i miasto Poznań, by zachęcić klientów do korzystania z jego oraz rozwijania działalności handlowej na jego terenie, targowisko w ubiegłym roku okazało się w 2017 r. nierentowne, a liczba kupców spadła drastycznie: z około 90 na początku 2016 r. do ok. 40 kupców rok później.