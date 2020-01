Trwa rekonwalescencja Ninio z poznańskiego zoo. Choć operacja słonia przebiegła pomyślnie, to powrót do formy zajmie mu trochę czasu

- Zabieg zakończył się pomyślnie. Ninio jest jednak zły na nas i bardzo obolały. Bardzo długo leżał, przez co jego lewa, przednia noga jest opuchnięta i boli. Na szczęście słoń już stoi - opowiada Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo.

W poniedziałek, 27 stycznia odbył się najprawdopodobniej ostatni zabieg związany z wycięciem ciosa słonia Ninio. Lekarze z uniwersytetu w Pretorii z RPA: Gerhard Steenkamp i Adrian Tordiff wycinali kość wraz z korzeniem, pozostałości, które zostały w szczęce zwierzęcia. Zabieg był trudny i skomplikowany, trwał kilka godzin. Pomagali im pracownicy zoo, którzy nie tylko podawali narzędzia, ale także dbali, by zwierzęciu nic się nie stało.

Pracownicy zoo starają się mu ulżyć w cierpieniu. - Polewają nogę ciepłą wodą, by ją rozmasować. Ninio musi po operacji dojść do siebie. Wciąż trzymają go silne środki przeciwbólowe, ale możemy domyślać się, że rana jest zaogniona i wciąż boli - dodaje rzeczniczka zoo.

Lekarze z Pretorii wciąż są w zoo i zostaną w Poznaniu do środy. - Chcą mieć pod kontrolą, czy słoniowi nic złego się nie dzieje. Jutro też podejmiemy pierwszą próbę karmienia. Musimy teraz czekać, aż rana się zagoi. Jest głęboka, ale mam nadzieję, że stanie się to szybciej niż latem, gdy panowały potężne upały - opowiada Chodyła.