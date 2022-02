Uchodźcy z Ukrainy. Prezydent Płocka wskazał miejsce możliwego zakwaterowania. W perspektywie może powstać obóz

Pilna prośba wojewody

W niedzielę wypłynęła informacja, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się z prośbą do włodarzy miast o informacje i wskazanie listy obiektów, które mogłyby zostać przeznaczone do zakwaterowania cudzoziemców. Chodziło o miejsca gotowe "na już", które można by było w tym celu przeznaczyć w ciągu 48 godzin, ale też w dłuższej perspektywie. O szczegółach pisaliśmy w odrębnym artykule.