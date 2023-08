Ulica Kościelna w Poznaniu ma się mocno zmienić. Stanie się wyspą zieleni!

Ulica Kościelna jest specyficzną częścią miasta: jej owalny kształt i szerokość sygnalizuje, że jest pozostałością po włączonej 123 lata temu do Poznania wsi Jeżyce, przez nią przebiega droga łącząca Jeżyce ze Śródką i Starym Miastem, a do tego jest jedynym kawałkiem Jeżyc z zielenią, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu bardzo intensywnej zabudowy – przyszłych osiedli mieszkaniowych. Pięć lat temu miasto wraz z Uniwersytetem Artystycznym przeprowadziło konkurs na koncepcję zagospodarowania ulicy Kościelnej dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa z kierunków Architektura i Design Krajobrazu, wyłoniono zwycięzców, jednak żaden z pomysłów nie doczekał się realizacji. Teraz Poznań wraca do tematu.