Ulica Obornicka w Poznaniu będzie jeszcze bardziej zakorkowana? Mieszkańcy Złotnik nie chcą nowych osiedli

Więcej mieszkańców to większe korki

Na to nie zgadzają się obecni mieszkańcy, ze względu na problemy komunikacyjne, które już teraz dają się im we znaki. Główna droga prowadząca do Poznania, jednopasmowa ulica Obornicka jest stale zakorkowana, co jest szczególnie uporczywe w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

– Powodować to będzie znaczne pogorszenie i tak już fatalnej płynności ruchu w ciągu ul. Obornickiej oraz spowoduje realne zagrożenie wykorzystywania wewnętrznych osiedla jako przelotowych i dojazdowych dla mieszkańców sąsiednich terenów, powodując paraliż komunikacyjny

– stwierdzili zarządcy osiedla Złotniki Park w apelu do mieszkańców, aby w trwających do 24 maja konsultacjach społecznych wyrażali oni negatywną opinię co do zmian w studium.

Zmiany te miałyby zostać wstrzymane do czasu wprowadzenia rozwiązań umożliwiających płynny i bezkolizyjny ruch pojazdów w okolicy. Przypomnieli oni też, że już raz konsultowano proponowane rozwiązania - we wrześniu 2020 roku. Wtedy to mieszkańcy w większości ocenili plan budowy nowych osiedli negatywnie, co zablokowało zmiany.