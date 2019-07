Unia dopłaca do instalacji fotowoltaicznych Wielkopolan

Mieszkańcy Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa będą mogli zamontować na swoich domach dotowane z WRPO 2014+ instalacje fotowoltaicze i solarne. To rezultat projektu parasolowego. Jego beneficjent - gmina organizuje i przeprowadza montaż instalacji fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną i kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody w domach mieszkańców. To oni są ostatecznymi odbiorcami projektu.

Umowa na dofinansowanie z WRPO 2014+ przewiduje dotację wysokości 6,15 mln zł. To 85 proc. kosztów netto całego przedsięwzięcia. - Pozostałe 15 proc. oraz podatek VAT zapłacą mieszkańcy, w których domach instalacje będą montowane - informuje Rafał Urbaniak z Urzędu Gminy Suchy Las.

Łącznie w trzech gminach zostaną zamontowane 273 instalacje fotowoltaiczne i 78 kolektorów słonecznych. W samej gminie Suchy Las w projekcie weźmie udział 77 gospodarstw domowych. Ale zainteresowanie jest dużo większe.