Uwaga na niebezpieczne zabawki! UOKiK kontroluje i ostrzega

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że do zabawek powinny być dołączone następujące informacje:

Przykładowe ostrzeżenia, które mogą być zamieszczone na zabawkach dla dzieci, to:

Gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, do zabawki powinna być dołączona również instrukcja używania. Dotyczy to np. zabawek przeznaczonych do zawieszania się (pierścieni, kół, lin, zjeżdżalni, huśtawek, trapezów) oraz stanowiących miniaturę lub model urządzenia przeznaczonego dla osób dorosłych.

Według badań Komitetu Ochrony Praw Dziecka (KOPD) rodzice często potrzebują pomocy ekspertów w wyborze odpowiedniej zabawki dla dziecka. Aż 73 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci zbyt dużo czasu spędzają na korzystaniu z urządzeń elektronicznych i wirtualnej rozrywki.

Mądra zabawka, to zabawka jednocześnie wyzwalająca w dziecku wiele różnych aktywności oraz wiele różnych emocji takich jak: