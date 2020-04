Wielkopolska ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności na koronawirusa. Dlaczego?

Na dane z Wielkopolski składają się informacje o zmarłych na koronawirusa z Poznania i innych miast regionu. Obecnie liczby wskazują, że w Wielkopolsce na COVID-19 zmarło 5,7 procent zakażonych. Na trzecim miejscu, za woj. mazowieckim i Wielkopolską, jest województwo śląskie ze wskaźnikiem 5,1 proc. Niską umieralność ma za to Dolny Śląsk – zaledwie 2,9 proc. przypadków kończy się zgonem na koronawirusa. Najlepiej statystycznie wygląda Lubuskie. W sąsiednim województwie, mimo że tam stwierdzono pierwszy przypadek chorego na koronawirusa, do tej pory nikt nie umarł na to schorzenie.

W Polsce stwierdzonych zgonów byłoby zapewne więcej, gdybyśmy stosowali się do wytycznych WHO. Organizacja zaleca, by w statystykach ujmować również pacjentów, u których test nie wykazał koronawirusa, za to potwierdził go obraz kliniczny.