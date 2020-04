Wsparcie nie tylko dla szpitali, ale także domów pomocy społecznej. Pilnie potrzebne są osoby, które skoordynują pomoc dla DPS

- W przypadku DPS, potrzebują one właściwie tego samego co szpitale, ale w mniejszej skali. Dla nich zdobycie stu maseczek, 50 kombinezonów i 5 litrów płynu odkażającego to naprawdę realna i odczuwalna pomoc

DPS będzie w bazie przybywać. Na razie na dziesięć placówek z Wielkopolski - sześć nie ma ani jednego koordynatora. To te z: Trzcianki, Liskowa, Międzychodu, Krobi, Śremu i Wronek. Twórcy platformy apelują do mieszkańców o podejmowanie się roli koordynatorów. Na czym dokładnie ona polega?

- Czuję się spełniona, wiem po co to robię. Za uśmiech, słowo "dziękuję" i to jest naprawdę wspaniałe - zaczyna pani Iwetta. I tłumaczy: - Platforma działa na bardzo prostych zasadach, każdy poradzi sobie z jej obsługą. Są szpitale oraz DPS, ich listy potrzeb i przypisani koordynatorzy z numerem telefonu. Jako koordynator patrzę co aktualnie jest potrzebne w placówce, którą mam pod swoimi skrzydłami i staram się to zorganizować.