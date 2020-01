Zmieniamy Wielkopolskę: Aktywna integracja pozwala odnaleźć się na rynku pracy mimo ograniczeń

Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosząca 2,8 proc. może napełniać optymizmem. Jednak ten medal ma swoją ciemną stronę. To ponad 45 tysięcy osób, które - mimo dobrej sytuacji - nie znalazły dotąd zatrudnienia. Do tego dochodzi rzesza osób, których statystki bezrobocia nie ujawniają. To ci, dla których praca oznaczałaby odmianę losu: osoby z niepełnosprawnościami, zmagające się z nałogami czy z kwalifikacjami, które przestały być na rynku potrzebne.

To właśnie do nich kierowane są projekty w ramach działania „Aktywna integracja”. Liczba dotowanych z WRPO 2014+, które zostały zrealizowane i wciąż jeszcze trwają jest imponująca: 248. Dotacje dla nich wyniosły 238 mln zł.

- W ramach realizowanych projektów do końca 2019 roku wsparciem objętych zostało ponad 16 tys. osób. I to jest nasz największy sukces - informuje Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Ich uczestnicy to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy, które do tego, aby uzyskać zatrudnienie potrzebują przede wszystkim aktywizacji społecznej, a dopiero w następnej kolejności aktywizacji zawodowej.