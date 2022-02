Zobacz jak ukraińscy żołnierze broniący Wyspy Węży odpowiedzieli Rosjanom. Wszyscy zginęli

Dramat ukraińskich pograniczników na małej, ale ważnej strategicznie Wyspie Węży na Morzu Czarnym, w pobliżu granicy z Rumunią. Wszyscy zostali zabici wystrzałami z dział okrętowych po tym, jak nie chcieli się poddać Rosjanom.

Zginęło 13 żołnierzy. Zachował się zapis rozmowy rosyjskiego dowódcy jednego z okrętów, które podpłynęły niedaleko wyspy.

Według ukraińskich władz do strażników rozmieszczonych na Wyspie Węży zbliżyły się we czwartek dwa rosyjskie okręty wojenne. Tak podali przez megafony, z których popłynęło żądanie do Ukraińców, by się poddali, bo inaczej otworzą ogień, zgodnie z nagraniem.