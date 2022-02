Flaga Ukrainy powiewa przed urzędem w Mieścisku. Uszyli ją mieszkańcy

Zgodnie z zapowiedziami wójta Mieściska Przemysława Renna, przed urzędem, obok flagi Polski, Unii Europejskiej, powiewa już także flaga Ukrainy.

Jak się okazuje z pomocą przyszedł mieszczący się na terenie gminy Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie. Flagi Ukrainy nie można było bowiem w Mieścisku kupić. Postanowiono więc ją uszyć.

- Wielu mieszkańców Ukrainy od kilku lat przybywa do Polski, w tym do Gminy Mieścisko, gdzie żyją w pokoju i szacunku obok nas. Tutaj pracują, mieszkają, wykonują dla nas usługi, prace, zlecenia, ale też kupują u nas zakupy i płacą podatki. Chcę, by mieszkańcy naszej gminy narodowości ukrainskiej wiedzieli, że mają nasze wsparcie- podkreśla w opublikowanym oświadczeniu wójt Mieściska, Przemysław Renn.