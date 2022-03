Gen. Roman Polko o taktyce Rosji: Pokazuje pogardę dla własnych żołnierzy. Jakby uderzali młotem

Jak by Pan generał ocenił sytuację na Ukrainie, w jaki sposób działają rosyjskie siły?

Rosja stosuje taktykę uderzenia młotem. Tu nie ma nieprzewidzianych manewrów ze strony rosyjskiej, tylko pompowanie własnej siły żywej i pokazuje to tak naprawdę pogardę dla własnych żołnierzy. Jeśli traktuje się własnych żołnierzy jak mięso armatnie, wystawia się ich na działania ukraińskiej obrony terytorialnej, to nie w tym żadnego kunsztu. Jest to system dowodzenia z dawnej epoki, czasów słusznie zapomnianych. Tym się właśnie zdecydowanie różni NATO od dawnego bloku sowieckiego. Myślałem, że tam się coś zmieniło. W dalszym ciągu będą pewnie prowadzone działania z tych trzech kierunków z północy, południa i ze wschodu, po to, by osiągnąć linię Dniepru i okrążyć Kijów.

Czy to, co obserwujemy w ostatnich dniach to zmiana rosyjskiej taktyki?