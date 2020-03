Koronawirus a nauka zdalna: Librus i Wulkan nie działają? Platformy e-learningowe i dzienniki elektroniczne są przeciążone

Wszystkie szkoły, przedszkola i uczelnie wyższe w Polsce od 12 marca są zamknięte. Zajęcia zawieszone miały być przez dwa tygodnie jednak ze względu na to, że koronawirus wciąż się rozprzestrzenia, lekcje w szkołach nie będą odbywały się aż do Wielkanocy.

Nauka zdalna: Serwery przeciążone

Już pierwszego dnia nauki online okazuje się, że serwery są przeciążone, a nauczyciele i rodzice nie mogą zalogować się do elektronicznych dzienników.

- Od rana nie mogłam zalogować się do Wulkana. Najlepiej daje radę chyba Librus, ale to zbyt duże przeciążenie, by mogło to normalnie funkcjonować - mówi Anna Schmidt-Fic, nauczycielka matematyki w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.