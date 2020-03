Koronawirus w Wielkopolsce: Policjanci będą sprawdzać, czy mieszkańcy przestrzegają zaleceń. Także w autobusie i tramwaju. Możliwe mandaty

I właśnie o to, czy policjanci będą nakładać kary za nieprzestrzeganie tej ostatniej zasady, zapytaliśmy Andrzeja Borowiaka, rzecznika wielkopolskiej policji.

Dodaje, że podobne działania policja będzie prowadziła także w odniesieniu do pozostałych zasad wprowadzonych nowym rządowym rozporządzeniem.

Jeśli jednak chodzi o transport zbiorowy, to policjanci są w kontakcie z przewoźnikami z Wielkopolski, m.in. MPK Poznań. Liczą, że znajdą oni rozwiązania, żeby kontrolować przestrzeganie zaostrzonych zasad. W najbliższych dniach policjanci zamierzają obserwować, jak są one realizowane w tramwajach i autobusach. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku zrezygnują z wymierzania kar.