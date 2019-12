Modelka z Poznania Angelika Fajcht reprezentuje Polskę na konkursie Silk Road Model Look w Chinach

- Proszę trzymać kciuki. To duże wyróżnienie uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu - apeluje Angelika Fajcht.

Finał konkursu odbędzie się 22 grudnia.

Pochodząca z Poznania Angelika Fajcht ma na swoim koncie liczne tytuły w konkursach modowych. W lipcu zdobyła tytuł najpiękniejszego ciała świata 2019 na światowych wyborach miss World Next Top Model. W maju kobieta zakwalifikowała się do ścisłego finału koreańskiego konkursu Miss Super Talent of the World, polegającego na przedstawianiu swoich talentów. Poznanianka zaprezentowała wtedy taniec brzucha.

Wcześniej Angelika Fajcht była też gwiazdą brytyjskiej edycji programu „Top Model”.

ZOBACZ TEŻ: