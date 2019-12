MPK Poznań w Wigilię i Boże Narodzenie kursuje inaczej. Autobusy i tramwaje 24, 25, 26 grudnia 2019

Świąteczne zmiany w rozkładzie jazdy MPK Poznań zaczną obowiązywać już 22 grudnia 2019. Na najwięcej zmian pasażerowie muszą się jednak przygotować w Wigilię i święta Bożego Narodzenia, gdy część linii w ogóle nie będzie kursować, a pozostałe rzadziej niż zwykle. Sprawdź zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów!

MPK Poznań w niedzielę, 22 grudnia 2019 r. W niedzielę wszystkie linie tramwajowe i autobusowe kursują według świątecznego rozkładu jazdy. Ponieważ tego dnia nie obowiązuje zakaz handlu – linie nr 180, 181, 184, 611, 703, 811, 812 i 813 będą dojeżdżać pod centra handlowe. Na linii nr 16 od godz. 10:00 do końca dnia kursy wykonywane są co 10 minut. MPK Poznań w poniedziałek, 23 grudnia 2019 r. Tego dnia obowiązuje roboczy rozkład jazdy, jednak autobusy linii 154 będą jeździć tylko na odcinku Franowo – Spławie, linii 160 - tylko na odcinku Garbary – Strzeszyn, a autobusy linii 312, 431, 432, 501, 502, 603, 802, 811, 812, 813, 821 i 903 nie będą podjeżdżać pod szkoły. O 10 minut wcześniej rozpocznie się kurs linii nr 560 z Zaniemyśla, zaplanowany zwykle na godz. 6.12.

W nocy z 23 na 24 grudnia 2019 r. komunikacja nocna jeździ jak w noce z piątku na sobotę z wyjątkiem linii 201, 239, 241, 243, 250 i 251 – które do godz. 2.00 pojadą według rozkładu jazdy na pozostałe dni, a po godz. 2.00 według rozkładu jazdy na noce z piątku na sobotę.

MPK Poznań w niedzielę (24 grudnia 2019 r.) W wigilijny wtorek do godz. 16.00 autobusy i tramwaje jeżdżą jak w soboty, przy czym na liniach 6, 12, 16 i 17 od godz. 7.00 tramwaje będą jeździć co 10 minut, autobusy na liniach 704 i 729 trzymają się roboczego rozkładu jazdy, a autobusy linii 184 pojada tylko na odcinku rondo Rataje – rondo Śródka – bez dojazdu do Term Maltańskich i Nowego ZOO!

Od godziny 16.00 już nie będą kursować dzienne linie tramwajowe oraz niektóre autobusowe. Utrzymana będzie tylko tramwajowa linia nocna 201 (w godz. 16:00 – 23:00 i 6:00 – 8:00 co 15 minut, a w godz. 23:00 – 6:00 co 30 minut) oraz linie autobusowe jeżdżące według sobotniego rozkładu: 154, 155, 158, 166, 173, 177, 178, 180, 189, 195, 232 – 240, 242 – 249, 251, 251, 312, 323, 342, 501, 527, 560, 610, 701 – 704, 716, 729, 832 – 834, 901, 902, 904, 907 i 911. Ale uwaga – większość z nich ma ograniczenia, kursując np. co pół godziny czy do godzin wieczornych. W nocy z 24 na 25 grudnia po godz. 23.00 funkcjonują tylko linie nocne z wyjątkiem linii 241, 250, 342, 651, 729 i 907. Linie funkcjonują wg rozkładu jazdy z soboty na święto z wyjątkiem linii 201. MPK Poznań w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia 2019 r.)

Do godz. 8.00 funkcjonuje komunikacja nocna, później linie autobusowe i tramwajowe jeżdżą według świątecznego rozkładu jazdy (przy czym taki układ będzie obowiązywał dopiero od godz. 14-tej na liniach 1, 2, 4, 5, 12, 15, 18, 145, 146, 157, 160, 167, 175, 191 i 196.). Zawieszone jednak będą linie 11, 148, 150, 152, 179, 181, 183, 185, 190, 192 i 194. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że na linii 168 kursy od 7.43 do 14.03 włącznie realizowane są trasą do Podolan – odjazdy z Podolan od 8.20 do 11.20 co 20 minut oraz od 11.37 do 14.37 co 20 minut, linia 180 funkcjonuje tylko na odcinku Górczyn – Rudnicze, a linie 184, 611, 703, 811, 812 i 813 nie realizują wjazdów pod centra handlowe – dodatkowo linia 184 funkcjonuje tylko na odcinku Rondo Rataje – Rondo Śródka.

W nocy 25/26 grudnia 2019 r. linie nocne funkcjonują wg rozkładu jazdy z soboty na święto z wyjątkiem linii 201, 239, 243 i 251, które do g. 2.00 będą funkcjonować wg rozkładu jazdy na pozostałe dni, a po tej godzinie - według rozkładu jazdy z soboty na święto.

